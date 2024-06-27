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《反黑英雄》袁偉豪Leo驚險追斬戲碼 跳海拍攝至病埋 真實幕後辛酸曝光

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾目不轉睛的焦點無疑落在了袁偉豪（Ben）和關曜㒞（Leo）的驚險追斬戲碼上。這場戲從旺角一路追到尖沙咀星光大道，當天不僅是全年最冷的一天，氣溫驟降至5度，兩位演員更是在這種極端天氣下進行了跳海的拍攝。「咁多年冇試過咁投入做呢樣嘢，卒之搞到病埋，唔病都對唔住自己，打咗成晚吹嚇海風，之後再跳埋落海，冷親都係好理所當然。」

演員幕後辛酸 袁偉豪揭祕

Ben透露，拍攝完跳海戲碼後的第二天是最為艱難的。「我喺埋位拍攝時，我就好似露宿者咁，瑟縮咗喺工廠大廈看間房隔籬瞓住等，因為真係要休息，呢啲都係演員自己少少體會，觀眾喺鏡頭前未必會知道，但都係一種享受嚟！」他分享了演員在拍攝過程中所面對的不為人知的辛酸。

街頭狂奔戲碼幕後揭祕

至於街頭狂奔的戲碼，Ben回憶說那天晚上六點開始準備，他們需要在漆鹹道南快速穿越馬路。「當日夜晚6點開始準備，要喺漆鹹道南跑過條馬路，因為好多群眾演員都揸住啲武器，都未正式roll時，已經好多真警察嚟到現場，因為有人報警以為會有事發生，好彩最後好順利拍攝到呢個鏡頭。」這段經歷不僅考驗了演員的體力和心理承受能力，也展示了拍攝現場的不可預測性。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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