《反黑英雄》Ben袁偉豪驚險弔頸戲份曝光 網民熱議一夜拍攝背後辛酸史

演員親述拍攝過程中挑戰與享受

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場面，袁偉豪（Ben）在劇中飾演的角色祖耀，遭到背叛並被敵人無情折磨。劇情描述祖耀被他的昔日兄弟大鬼（由陳少邦飾演）出賣，導致他的位置被敵人「西九王」無良（由黃子恆飾演）得知。無良隨後將祖耀捕獲並進行了一場殘忍的弔頸虐打，這一幕不僅展示了角色間的激烈對抗，也極大地考驗了演員的演技與體能。

在接受訪問時，Ben分享了這場戲的拍攝過程及其個人感受。「畀人弔起時，頸後面雖然有威吔吊住，但始終都係勒住條頸，我向下墜時條繩雖然唔會繼續勒緊，但始終都會影響到呼吸，與此同時我又要繼續投入去演戲，所有都有啲難度。」他坦言，雖然這場戲的實際拍攝時間只有約一分鐘，但實際上卻花瞭整整一個晚上來完成。對於是否感到辛苦，Ben以輕鬆的語氣回答：「因為演戲嗰時係全程投入，當刻只會覺得好享受，但返到屋企梳洗時，啲攰先開始嚟料，嗰時先知原來當時係幾咁用力，其實都係一種享受嚟！」這番話語不僅展示了他對演技的熱情，也透露了演員在鏡頭背後所承受的壓力與挑戰。