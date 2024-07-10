《反黑英雄》黃俊豪遭活埋震撼場面曝光 專業演出獲對手張頴康大讚

黃俊豪分享拍攝幕後苦與樂

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場面，黃俊豪飾演的角色在劇中遭到極端的對待。該集的焦點場景是PTU沙展蘇國威（張頴康飾）和毒品調查科的盧宏傑（黃俊豪飾）被販毒集團的頭目「太子」（謝可逸飾）施以殘酷的酷刑。其中，黃俊豪的角色不僅被迫跳入一個深深的泥坑，還在全程被沙石猛烈地擲打，情景極其震撼。

黃俊豪在接受訪問時透露，由於安全考量，「跌坑」的場景是由替身完成的，但其他所有場景都是他親自上陣。「撥埋嚟嗰啲全部真沙嚟，拍時導演有叫我擰埋一邊，因為都驚真係成個眼耳口鼻都係沙，但我覺得喺被朦住眼嘅情況下，又就嚟死，個角色應該都唔會理咁多嘢，我覺得（硬食）好似真啲，所以我都照做，當然之後係有排清潔嘅，但當時場地冇沖涼嘅地方，都只能拎住條毛巾係咁洗。」他的專業態度和對角色的投入讓人印象深刻。

張頴康對黃俊豪高度評價

在劇中與黃俊豪有多場對手戲的張頴康也對他的表現給予瞭高度的評價。「好多謝對手張頴康，佢戲內戲外都好專業，有提點我好多嘢，所以我同佢對手戲都好舒服。」黃俊豪表示，他非常感激張頴康的指導和支持，這使得他們的合作更加流暢和自然。此外，劇組考慮到黃俊豪本身的長髮，特別為他準備了一個半假髮，使他能夠在不剪短頭髮的情況下，仍能完美地詮釋角色，顯示了劇組的細心和體貼。