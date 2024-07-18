《反黑英雄》雪兒遭哄騙上遊艇 國賢震驚信任之重 珊珊面臨追債壓力 樂怡決心自立門戶

珊珊困境與選擇

在最新一集《反黑英雄》中，雪兒（姚子羚）將一大筆錢轉移到國賢（張振朗）名下，這個舉動讓國賢感到非常驚訝。「她對我這麼信任，真的讓我很震驚。」國賢說。然而，雪兒的信任背後隱藏著更深層的依賴和祕密。太子（謝可逸）一直對雪兒有意，終於找到機會哄騙她上了自己的遊艇。在遊艇上，太子試圖進一步接近雪兒，但遭到她堅決拒絕。「我不會就範的。」雪兒堅定地說。太子透露了一個祕密，使雪兒決定暫時不告訴國賢。

珊珊（傅嘉莉）在本集中遇到了巨大的壓力。她向國威（張頴康）坦白自己利用人脈炒賣演唱會票的事實，卻因此惹來一大堆購票者的追債。「我真的很害怕，不想讓孩子們受到影響。」珊珊說。為了保護家庭，她決定搬到母親家中暫住，希望能夠暫時避開風頭。國威對珊珊的決定表示理解，但也非常擔心她的處境。

耀政與嘉露感情波折

耀政（張馳豪）在這集中再次反思與嘉露（倪嘉雯）的關係。他們的感情經歷了許多波折，耀政開始考慮是否應該接受與嘉露分手的可能。「我不知道我們是否還能繼續在一起。」耀政內心掙扎著。

樂怡覺醒與決心自立

樂怡（曾文心）在回家時發現西敏寺（顏仟汶）險些因為威飛（葉泓聲）而送命。這件事讓她深受震撼。「我不能再這樣下去了，我必須要自立門戶。」樂怡說。威飛不僅要求她運送毒品，還嚴格控制她的生活，樂怡決定要擺脫威飛的控制，開始規劃自己的未來，追求真正想要的生活。