《反黑英雄》珊珊角色爆紅 Kelly拍戲細節揭祕 真實髮型屋學藝助演出

珊珊角色深入人心 Kelly現場學藝增加真實感

在最新一集《反黑英雄》中，傅嘉莉（Kelly）飾演的珊珊成為了焦點。珊珊見到丈夫國威（張頴康飾）為了解決外母（潘芳芳飾）的巨額債務而承受巨大壓力，決定出外工作以分擔家庭負擔。最終，她在一家髮型屋找到了髮型助理的工作，並在工作中因認真態度和意外救助了VIP客戶林太（譚淑瑩飾），使得她的事業突飛猛進。

在劇中，Kelly飾演的珊珊負責為林太洗頭，展現了其專業的手法。「我都唔可以太叻，因為都係講我啱啱學，拍嗰陣都驚啲水彈到對手塊面，雖然唔係咁易，但都好好玩，呢個亦係做演員好玩嘅地方。」Kelly在接受採訪時透露，由於拍攝地點是真正的髮型屋，她特意提早到達現場向員工學習技巧，以增加戲中的真實感。

拍攝過程充滿挑戰 Kelly親述幕後辛酸

談到拯救林太的戲份，Kelly表示該場戲雖然只有約50秒，但實際上拍攝了整整一晚。「嗰場戲真係唔容易，第一始終係斜路，孭住對手都拍自己大意會跌親人，所以拍之前拉晒筋，拍嗰時亦都責行馬。其實淨係呢場戲都拍咗成晚，我來來回回都唔知行咗幾多次；另外孭對手上身都係難，每次都要喺啲位置比較低嘅樓梯級畀佢上，上完之後再行番去中間位先開始拍；亦試過直情唔落地等，因為落咗地再上返去好麻煩，都試過孭住對手（林太）幾分鐘等Roll機，真係幾攰。仲要有個鏡頭講我有少少跣腳，拍嗰時我又係好驚跌親林太。同埋拍嗰日好凍，大概11度左右，我又唔著得褸，因為要連戲，好彩行嚟行去就冇咁難過。」此外，Kelly還提到，因為鞋子不合腳，拍攝結束後她的腳趾甚至出現了甩甲的情況，聽起來相當痛苦。