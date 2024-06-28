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《反黑英雄》Ronny化身狂野毒販 演技爆發引網民熱議 真泰國人教泰文助角色入型入格

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在最新一集的《反黑英雄》中，飾演毒販的黎澤恩（Ronny）成為了全場焦點。劇中，祖耀（袁偉豪飾）因被黃子恆飾演的角色陷害而在泰國入獄，期間遇到了經驗豐富的毒販高高（黎澤恩飾）。高高不僅飛往香港幫助祖耀擴大毒品生意，還與他一起策劃暗殺行動。昨晚的集數中，Ronny在被警察逮捕時展現了他那兇悍且狂妄的一面，讓觀眾印象深刻。

角色深度與演技讓人驚艷

Ronny的表現不僅止於兇悍，他對祖耀的忠誠與情感也為角色增添了多層次的立體感。當祖耀要求他先行回泰國時，他那微妙的表情變化尤其引人注目。網民對Ronny的演出評價極高，除了稱讚他為導演的「御用惡人」外，還認為他的外型與郭富城相似，風度翩翩。

為角色鑽研泰語與文化

為了更貼近角色，Ronny特意學習泰語和泰國文化。「我專登去咗九龍城搵朋友嘅泰國人媽咪學講，通常我都係單字講泰文多，因為我覺得一個喺泰國生活嘅人，係應該衝口而出講泰文。」他還參考了泰國江湖片，以此來塑造自己的角色形象和狀態。「我睇完覺得東南亞嘅黑社會係狂野啲，所以用咗呢個方法去演，想同本地黑幫有番啲分別，再埋都有反覆練習嚇點樣眼神再有力啲。」

為角色增色不少特殊準備

為了讓角色更加逼真，Ronny甚至進行了特殊的體態調整。「我直情係除晒上身、休高條褲，除晒鞋同襪就咁企喺公園度半個鐘係咁曬，但都係唔夠黑要化黑塊面。」這番努力顯示了他對演出的專業態度和對角色的全情投入。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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