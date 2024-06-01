香港電視劇

龔慈恩佘詩曼母女檔再續前緣，《家族榮耀之繼承者》探監戲深情演繹

TVB娛樂新聞
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在香港電視劇的世界裡，每一個角色都有其獨特的故事和情感深度。龔慈恩和佘詩曼，這兩位資深演員，在《新聞女王》中的精彩演出已讓觀眾津津樂道。最近，她們在新劇《家族榮耀之繼承者》中再次合作，飾演一對母女，展現了她們之間微妙而深刻的情感交流。

深情的探監戲份

昨晚播出的一幕，場景設定在監獄中，龔慈恩飾演的美瑛探望因犯罪而入獄的女兒皓兒，由佘詩曼飾演。這段探監戲份，雖然對白不多，但兩位演員的深情演出，為這短短的幾分鐘增添了許多情感層次。「嘢食係咪好難食？」、「夜晚瞓得好唔好」、「有冇人蝦你」，美瑛一連串充滿擔憂的問題，顯示出一個母親對女兒深深的關懷和無奈。皓兒則試圖隱藏自己的苦楚，回答說「你以為拍緊《監獄風雲》咩？」，試圖以幽默來緩和氣氛，之後又說「一星期一眨眼就過架喇」，這些話雖然是在安慰母親，但也透露出她自己內心的無助和堅強。

演技派的精湛表現

這場戲不僅展示了角色之間的情感交流，也凸顯了龔慈恩和佘詩曼的高超演技。在這短短的探監場景中，她們用最簡單的對白，展現了角色內心的複雜情感。這種情感的層次和感染力，是她們作為資深演員的真正實力展現。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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