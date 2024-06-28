【緊張刺激】《反黑英雄》第五集爆發：國威女兒被綁架 國賢英勇救人 阿細絕望之舉引發家族危機

巡邏中意外發現

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾見證了一連串驚心動魄的事件。樂怡在學校遭到欺凌，情緒失控衝出馬路，險些遭車撞。幸好，國賢及時趕到，英勇地將她救回。「樂怡喺學校被欺凌，情緒崩潰之下衝出馬路，差點釀成意外。幸好國賢即時出現，將佢救返嚟。」這一幕不僅展示了國賢的英雄本色，也突出了他對樂怡的深切關懷。回到家中，國賢更是驚見西敏寺因吸毒昏迷，一旁散落著針筒和毒品，這一幕讓他震驚不已。

智軒和國威在巡邏時偶遇癮君子張東，正當他準備棄置一具屍體。經過進一步調查，他們發現死者是從毒蛇明那裡購買毒品後過世的。「智軒與國威的巡邏發現智軒同國威喺巡邏時遇到癮君子張東正準備棄置一具屍體。」這一發現揭示了毒蛇明的毒品已在社區中造成嚴重後果，是一個不容忽視的社會問題。

國賢面臨艱難選擇

面對毒品問題，國賢決定向無良舉報毒蛇明。然而，無良卻要求國賢取代毒蛇明的位置，使他陷入兩難。「國賢決定向無良舉報毒蛇明，但無良卻反過來指使國賢取代毒蛇明嘅位置。」這一安排讓國賢在不想涉足毒品交易和無法拒絕無良命令之間掙扎。

家庭內部矛盾與絕望行動

另一方面，祖耀原本計劃用一筆錢救助高高，但阿細卻私下挪用這筆錢。兩兄弟因此爆發激烈爭執，家庭矛盾升級。「阿細為咗填補嗰筆錢，決定綁架大鬼嘅兒子小豪，結果仲連國威嘅女兒童童一齊綁走。」阿細的絕望之舉不僅推動了家族內部的矛盾至高潮，也揭示了他的絕望和無奈。