《反黑英雄》第十一集爆炸情節：雪兒危機四伏國威懷疑內鬼藏毒警方大行動震撼全城

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾見證了一場驚心動魄的故事。警方三個部門——機動部隊、反黑組和毒品調查科聯手出擊，成功破獲了一宗價值二千萬的冰毒案。這次行動不僅展示了各部門的專業技能，也大大增強了市民對警方的信心。