《反黑英雄》第十一集爆炸情節：雪兒危機四伏國威懷疑內鬼藏毒警方大行動震撼全城
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在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾見證了一場驚心動魄的故事。警方三個部門——機動部隊、反黑組和毒品調查科聯手出擊，成功破獲了一宗價值二千萬的冰毒案。這次行動不僅展示了各部門的專業技能，也大大增強了市民對警方的信心。
國威懷疑與內鬼之謎
然而，在新聞發佈會上，國威（張頴康）感到事有蹊蹺，「懷疑有手足偷藏部份毒品」。為了查明真相，他找來毒品調查科的好友盧宏傑（黃俊豪）商量對策。這段懸疑的發展讓人不禁猜測，究竟內鬼是誰，而國威的懷疑是否會得到證實。
張東驚險逃脫
另一邊廂，黑道小頭目番茄（林俊其）命令張東（鄧智堅）將毒品運往澳門。面對生死攸關的任務，張東驚慌失措，偷偷聯絡智軒（陳山聰）尋求幫助。「雖然僥倖沒事，但張東極為害怕，不想再當智軒的線人」。這一幕不僅展示了張東的恐懼，也讓觀眾感受到他的無奈和掙扎。
雪兒離開與生命威脅
雪兒（姚子羚）的離開和再見國賢（張振朗）的承諾，為她的情感線增添了幾分哀愁。然而，更大的驚險是有人企圖暗殺她。國賢接到消息後，立刻趕往酒吧進行救援。「有人買兇要殺雪兒，國賢收到消息趕往酒吧營救」。這一幕極具張力，讓觀眾為雪兒的安危捏了一把汗。
祖耀衝動與復仇
最後，祖耀（袁偉豪）為了報仇，不惜一切代價駕車撞向仇人，這一行動不僅危險重重，也讓張東目睹了這一切。「祖耀為阿婷（姚子羚）報仇而駕車撞向仇人，此幕正好被張東看到」。祖耀的復仇行動將如何影響他的未來，令人拭目以待。
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圖片來源：TVB