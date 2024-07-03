《反黑英雄》第八集爆炸情節：狙擊手亂入大火爆發毒品交易失控！
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在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾將見證一系列驚心動魄的事件。國賢在偶遇舊同學雪兒的同時，得知了一宗巨額毒品交易的消息。這宗交易涉及的金額高達五千萬，對於主謀無良來說，這是一次關鍵的行動。國賢和戴警司早已做好了周密的部署，希望能夠一舉將無良繩之以法，同時也是國賢重返警界的重要一步。
狙擊手意外出現 打亂原有計劃
正當交易進行得如火如荼時，一名狙擊手突然出現，試圖射殺無良。這一意外的出現讓原本緊湊的計劃陷入混亂，無良在混亂中逃脫，國賢的計劃也因此受挫。
火災與誤會 加劇現場混亂
在追捕無良的過程中，一場突如其來的火災和一場誤會讓情況更加複雜。穎琪的下屬錯將國賢當成歹徒開槍，無良趁機逃走。火災中，消防隊發現了一具被行刑式處決的屍體，這讓智軒再次懷疑祖耀的涉案。
重逢與襲擊 雪兒與國賢險境中相遇
在這一連串事件的另一邊，酒吧老闆孃林雪兒與國賢的偶然重逢，卻在離開時遭到刀手襲擊，生命安全受到威脅。這不僅是一次重逢，更是一場生死考驗。
救援行動 祖耀與阿細決定性行動
最後，祖耀與阿細帶著煙霧彈勇闖醫院，試圖救走高高。這一行動不僅充滿危險，也為劇情增添了更多緊張與刺激的元素。
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圖片來源：TVB