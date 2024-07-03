《反黑英雄》第八集爆炸情節：狙擊手亂入大火爆發毒品交易失控！

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾將見證一系列驚心動魄的事件。國賢在偶遇舊同學雪兒的同時，得知了一宗巨額毒品交易的消息。這宗交易涉及的金額高達五千萬，對於主謀無良來說，這是一次關鍵的行動。國賢和戴警司早已做好了周密的部署，希望能夠一舉將無良繩之以法，同時也是國賢重返警界的重要一步。