《反黑英雄》張頴康遭酷刑 毒品調查科黃俊豪險遭活埋 驚險場面引發網絡熱議

在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場面。PTU沙展蘇國威（張頴康飾）和毒品調查科的盧宏傑（黃俊豪飾）不幸落入販毒集團的手中。這集的高潮部分是「太子」（謝可逸飾）對兩位警員施加殘酷的酷刑。