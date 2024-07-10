《反黑英雄》張頴康遭酷刑 毒品調查科黃俊豪險遭活埋 驚險場面引發網絡熱議
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在最新一集的《反黑英雄》中，觀眾目睹了一幕驚心動魄的場面。PTU沙展蘇國威（張頴康飾）和毒品調查科的盧宏傑（黃俊豪飾）不幸落入販毒集團的手中。這集的高潮部分是「太子」（謝可逸飾）對兩位警員施加殘酷的酷刑。
驚險埋伏與逃脫
故事起始於國威與家人郊遊時意外發現車尾箱裡的毒品和大量現金。感到不妙的國威立即回到警署報告，隨後單獨前往找盧Sir求證真相。在途中，國威遭到「太子」和其手下的埋伏。「太子」堅稱國威利用打擊販毒的名義私吞毒品，於是下令手下對國威進行毒打，並施以殘忍的「水刑」。「太子」一口咬定國威借打擊販毒之名乘機擸貨Cap水，命令手下對國威拳打腳踢之餘，更對國威施以極殘酷的「水刑」。幸運的是，阿賢（張振朗飾）在關鍵時刻打電話給「太子」，告知真正的Cap水者是另有其人，這才使得「太子」改變目標，轉而捕捉盧Sir。
生死一瞬間決定
在「太子」將盧Sir帶到一處荒野準備活埋時，國威見狀毅然決然地衝上前去阻止。在這生死攸關的一刻，「太子」將手槍對準了國威的額頭，場面緊張至極。
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圖片來源：TVB