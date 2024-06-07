《家族榮耀之繼承者》爆紅：王敏奕角色再遭背叛，網民熱議其戲劇表現

角色深度與演技討論

由梁家樹總監製的新劇《家族榮耀之繼承者》目前正在翡翠臺熱播，由陳德修和蔡晶盛共同監製，蔡晶盛及陳新俠則擔任編導。該劇於6月6日晚上播出的第19集中，出現了一幕引人注目的戲份。王敏奕飾演的Linda在生日當天，本應與男友Brian（羅子溢飾）共度佳節，卻在餐廳裡獨自等待未果。晚間，她在遊艇上意外發現Brian與拿督千金Gigi（梁諾妍飾）的親熱場面，這一幕讓她感到震驚和難以置信。面對這突如其來的背叛，Linda的情緒從驚愕轉為悲傷和憤怒，她的生日蛋糕也在震驚中掉落地面。「點解敏奕咁靚女都會被渣！」網民對此情節反應強烈，紛紛表示同情。

在《家族榮耀之繼承者》中，Linda的角色顯示出了堅強和有骨氣的一面，即使在得知自己懷孕後，她仍選擇離開不忠的男友。這與她在另一劇集《婚後事》中的角色Mira形成鮮明對比，Mira在面對分手時表現出極度缺乏安全感和自卑，甚至在絕望中乞求對方不要離開自己。「可以打我」這樣的臺詞更是讓觀眾感到震驚。這兩個角色的不同展現了王敏奕在戲劇中的多樣性和深度，也引起了網民對她演技的熱烈討論。

網民對劇情的熱議

不少網民對於王敏奕在這兩部劇中的遭遇表示不值，認為她的美貌不應是被背叛的理由。網上討論熱烈，許多人表示被她的演出深深打動，尤其是她在面對背叛和挫折時展現的情感深度。這些討論不僅凸顯了觀眾對劇情的投入，也反映了社會對於人際關係和情感表達的關注。