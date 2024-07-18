《反黑英雄》震撼劇情：「西敏寺」竟是真兇 網民熱議番茄慘死之謎
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在昨晚播出的《反黑英雄》中，一個令人震驚的轉折讓觀眾目瞪口呆。原來一直以來膽小怕事的「西敏寺」（顏仟汶飾）竟然是殺害番茄（林俊其飾）的真兇。這個揭露不僅讓觀眾感到意外，更讓「西敏寺」陷入了更大的困境。
社團威脅下生存掙扎
「西敏寺」在社團小頭目Wifi哥（葉泓聲飾）的威脅下，被迫成為毒品拆家。在極度恐慌中，幸好他的女兒阿怡（曾文心飾）及時提出計策並給予支持，父女倆合作無間，展現了深厚的親情和智慧。
誤會中逃亡與反擊
同一晚，阿占（「蔥頭」丘梓謙飾）被誤認為是「殺茄真兇」。他在軒神（陳山聰飾）、黑幫和㯋琪（朱晨麗飾）的追捕下，展開了一場驚心動魄的逃亡。在逃亡過程中，「蔥頭」不僅在街頭、天台、後巷和食店間穿梭奔跑，更在廚房裡大顯身手，用各種隨手可得的物品作為武器自衛，展示了他的機智和勇敢。
終極對決與突破困境
最終，阿占在Madam穎琪（朱晨麗飾）的制服下被捕，但在賢哥（張振朗飾）的幫助下成功逃脫。這一系列的事件不僅讓觀眾為之一振，也為劇情增添了更多懸疑和刺激。
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圖片來源：TVB