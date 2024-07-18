姚子羚大膽信任張振朗轉巨款 傅嘉莉坦承炒賣演唱會票引爆追債危機

票房危機與家庭困境

在最新一集的電視劇中，雪兒（姚子羚飾）做出了一個重大決定，將一筆巨款轉入國賢（張振朗飾）的名下，這讓國賢對雪兒的信任感到非常驚訝。「雪兒將鉅款轉入國賢名下，國賢驚訝於她對自己的信任。」此外，太子（謝可逸飾）對雪兒的美色垂涎三尺，不擇手段企圖哄騙她上自己的遊艇，但雪兒堅決拒絕。「太子垂涎雪兒美色，找藉口哄騙她上遊艇，雪兒不肯就範……」後來，雪兒隱瞞了一件事情不告訴國賢，原因是太子透露了一個驚人的祕密給她。

珊珊（傅嘉莉飾）面臨著嚴重的票房危機，她向國威（張頴康飾）坦白自己利用人脈炒賣演唱會票的行為，結果引來了一大群購票者的追債。「珊珊向國威坦白，自揭利用人脈炒賣演唱會票，卻惹來一大堆購票者追債；珊珊怕嚇到子女，決定搬往母親家暫住。」這讓她不得不帶著孩子暫時搬回母親家中避風頭。

感情與決策掙扎

在另一方面，耀政（張馳豪飾）開始重新思考他與嘉露（倪嘉雯飾）的關係，似乎他們之間的分手已成不可避免。「耀政再次反思與嘉露的關係，似乎要接受與她分手的可能。」同時，樂怡（曾文心飾）在家中發現西敏寺（顏仟汶飾）差點因為威飛（葉泓聲飾）的關係而喪命，這讓她開始考慮是否應該自立門戶，不再依賴威飛。「樂怡回家時發現西敏寺險因威飛而送命，加上威飛常要樂怡親自運送毒品，樂怡萌生自立門戶的想法。」