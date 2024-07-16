《反黑英雄》孝占成頭號殺人嫌疑犯 番茄死訊震驚全城 緊張劇情引發熱議

電視台發現主持人真實身份 暫停工作引發混亂

在最新一集的《反黑英雄》中，劇情發展到瞭高潮，孝占成為了謀殺番茄的頭號嫌疑犯，整個城市都為此震驚不已。珊珊（傅嘉莉飾）為了幫補家計，決定到髮型屋工作，並在那裡救了一位突發病症的客人林太的命。「雖然一開始有啲唔習慣，但佢好快融入咗新嘅環境。更重要嘅係，佢救咗一名病發嘅客人林太一命，呢件事畀到佢好大嘅滿足感同成就感。」

嘉露（倪嘉雯飾）的真實身份被電視台發現後，她的主持工作被迫暫停。當她離開電視台時，記者的包圍和糾纏讓場面變得非常混亂。耀政（張馳豪飾）原本打算前去保護嘉露，但最終因擔心關係曝光可能會影響自己的前途而選擇退縮。「呢件事令到佢哋兩個人陷入咗冷戰，感情出現咗裂痕。」

樂怡決定逃離壓迫 開展新生活

樂怡（曾文心飾）為了逃避番茄（林俊其飾）的壓迫，決定前往韓國開展新生活。孝占（丘梓謙飾）試圖挽留樂怡未果，於是決定對番茄進行報復。不料，隔天就傳來番茄的死訊，孝占隨即成為警方眼中的頭號疑犯，開始了他的逃亡生涯。

國賢與智軒對立 情況愈發複雜

國賢（張振朗飾）為了保護孝占，決定幫助他逃避警方的追捕。然而，智軒（陳山聰飾）堅持要將孝占拘捕歸案，兩人的對立使得整個追捕行動更加複雜。隨著劇情的發展，觀眾們都在緊張地期待著孝占的命運將會如何。