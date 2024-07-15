《反黑英雄》燦哥重拾警察初心 激烈情節引發熱議 網民期待下一集

燦哥行動失誤引發危機

在最新一集的《反黑英雄》中，燦哥（林景程飾）經歷了一系列的挑戰和反思，最終找回了當初成為警察的初心和決心。這一集中，西敏寺（顏仟汶飾）發現了樂怡（曾文心飾）戶口中的存款異常，起初懷疑樂怡挪用了店鋪的資金。「西敏寺質問樂怡，點解會有咁多錢，仲懷疑佢偷公司錢讓自己揹黑鍋。」經過一番爭論，西敏寺最終相信了樂怡的清白。

燦哥在得知有悍匪潛伏於店鋪後，決定不等待智軒（陳山聰飾）的支援便單獨行動，結果不幸闖下大禍。「燦哥患病，令佢反思咗好多嘢，重新搵返做警察嘅初心同拼勁。」這一幕不僅展示了燦哥的勇氣和決心，也反映了他內心的掙扎和成長。

感情糾葛增添戲劇張力

此外，登龍（林偉飾）向耀政（張馳豪飾）明確表示已經心中有了理想的女婿人選，並建議耀政與嘉露（倪嘉雯飾）分手，這段感情糾葛讓觀眾對他們的未來關係充滿了擔憂和期待。

家庭和工作溫馨插曲

珊珊（傅嘉莉飾）宣布找到了工作，但國威（張頴康飾）建議她到父親的茶餐廳工作，希望她能夠幫忙解決店內的問題。這一情節不僅展示了家庭成員之間的支持和愛護，也增添了故事的溫馨雰圍。

激烈對抗展現角色魅力

國賢（張振朗飾）安排樂怡和孝占（丘梓謙飾）製作飯盒外賣，期間番茄（林俊其飾）帶領一群人來搗亂，這一幕充滿了緊張和刺激，展現了角色們在面對挑戰時的智慧和勇氣。