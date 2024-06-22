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《笑看風雲》大結局震撼揭祕：丁進與朗清惡報迎面而來 文龍如何一網打盡？

TVB娛樂新聞
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在翡翠台熱播的《笑看風雲》第四十集迎來了驚心動魄的大結局。劇中角色包文虎意外發現了一盒完好無損的錄影帶，裡面記錄了文龍與貞烈的點點滴滴。當文龍重播這段錄影時，意外發現了當晚家中失火的現場，但遺憾的是只能看見兇手的下半身。黃茵從錄影帶中辨認出潘朗清的手錶，進一步在家中廁所發現了數顆藥丸，確認了潘仲的藥物被調包的事實。此外，她還在煙灰缸中找到了一張被燒毀的超速罰單的殘片，於是決定尋求黃蕾的幫助進行調查。

文龍怒火中燒 精心設計圈套

文龍在細查事件後，逐漸梳理出事情的真相。他憤怒地前往對朗清進行了一番痛打，並與黃天商討如何收集朗清挪用公款的證據。他們精心設計了一個圈套，希望能夠一次性將朗清及其幕後的黑手一網打盡。朗清意識到自己的計劃已經失敗，試圖向丁進借款逃離，但遭到拒絕。無奈之下，他轉而向丁民輝求助，試圖通過詐騙中天集團獲得資金。文龍最終獲得了朗清做假賬的證據，計劃將丁進等人一網打盡。

朗清落網 丁進試圖滅口

為了消除後患，丁進派遣馬成安排殺害朗清，希望將所有罪行都推到朗清身上。然而，朗清最終還是被警方逮捕。在這一系列緊張激烈的事件中，黃蕾意識到文龍的心中仍然掛念著貞烈，於是決定隻身前往加拿大尋找答案。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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