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《反黑英雄》翡翠臺首播 王娟鍾澍佳聯手打造 黑白對決激烈戰火即將點燃

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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《反黑英雄》即將在翡翠臺隆重首播，這部由王娟和鍾澍佳聯合總監製，方浤酌擔任監製的電視劇，集結了眾多實力派演員。陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗等主力演員，將帶來一場正邪激烈的對決。TVB官方最近釋出的兩條預告片中，展示了劇中的多場精彩戲碼，包括反枱、混戰和水刑等，足以證明這部劇集的官能刺激和高潮迭起。

黑白對決中心思想突出

預告片強調了劇集中的黑白對立中心思想，「惡勢力蔓延」和「英雄挺身而出」兩大主題分別揭示了劇中人物的深層次對抗。壞人角色中，黃子恆飾演的「西九王」表現出極具威脅的邪惡形象，而袁偉豪（Ben）則以一把開山刀勇猛地對抗眾多敵人，展現了他的英勇。Ben此次的角色，不僅動作場面連連，更有著深層次的邪惡目的，使他的角色更加立體。

新舊奸角的精彩對決

丘梓謙在劇中的表現也值得期待，他那兇猛的眼神和手中的彈弓刀，預示著一個充滿驚喜的角色。正義的一方則由陳山聰、張頴康和朱晨麗等人領銜，他們不僅在動作場面上挑戰新高度，還在劇中展現了極致的勇氣和決心。特別是陳山聰和Ben的一場追逐戰，兩人的激烈交鋒讓人為之動容。

女主角姚子羚挑戰新角色

至於姚子羚，雖然在首輪預告中未露面，但她此次挑戰的江湖大嫂角色，預計將帶來全新的動作場面和深刻的情感線，極具看點。整部劇集以一宗2019年的槍擊案作為故事開端，故事圍繞PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）和他的下屬在巡邏時遭遇金舖劫案，從而引發了一連串命運的改變。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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