《反黑英雄》震撼一幕：謝可逸高大身影震驚網民 姚子羚遊艇戲份引爆話題

謝可逸身高成話題焦點

在最新一集的《反黑英雄》中，謝可逸和姚子羚的戲份成為焦點。謝可逸在劇中飾演的太子角色，不僅外形高大，演技也相當引人注目。在一幕中，太子將姚子羚飾演的雪兒誘至遊艇上，並在那裡施展了他的壞計劃。「太子」在強吻雪兒的同時，透露了徐國賢（張振朗飾）是警方的臥底，並聲稱自己可以幫助雪兒解決徐國賢。「我可以幫你幹掉徐國賢」，太子邊說邊行動，這讓雪兒感到震驚。然而，為了保護徐國賢，雪兒選擇隱忍，直到確認太子沒有將此事告知金爺後，她才下手結束太子的命。

謝可逸的身高在這集中也成為了一大看點。據悉，他身高達192cm，是眾多演員中的佼佼者。在拍攝遊艇場景時，他的高大身軀甚至一度「頭頂天花板」，讓人印象深刻。進入遊艇的VIP房間時，他的頭部幾乎觸及門框，顯示出他異常的身高。謝可逸的這種身材優勢不僅讓他在鏡頭前更具威脅感，也成為觀眾和網民熱議的話題。

運動與學術背景同樣出色

除了在演藝方面的成就，謝可逸在運動和學術上也有顯著的表現。他不僅熱愛籃球，還曾參加過多次學界籃球賽事，展現出他的運動才能。此外，謝可逸是美國南加州大學工商管理會計系的畢業生，畢業後曾在香港擔任會計師達兩年之久。2014年，他透過無綫藝員訓練班的第27期正式踏入演藝圈，從此開始了他的表演生涯。