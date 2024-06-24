《反黑英雄》首集震撼開局：一槍定生死四警命運急轉直下！

五年後轉變與堅持

在2019年的一個平凡日子裡，西九龍警區機動部隊的一次出勤，卻意外地成為了轉折點。當天，樹哥（鄭啟泰飾）、關智軒（陳山聰飾）、徐國賢（張振朗飾）和燦哥（林景程飾）四位警員遭遇了一宗珠寶劫案。這場劫案不僅是一場普通的犯罪，因為冷血悍匪陳祖耀（袁偉豪飾）的出現，更是一場命運的交錯。陳祖耀搶走了燦哥的警槍，並在眾目睽睽之下冷血地擊斃了樹哥。「智軒為了保護隊友，不得不棄槍跪地投降，但祖耀毫不留情的一槍，徹底改變了這四位警察的命運。」

五年的時間過去，事件的影響仍深刻地烙印在每個人的心中。燦哥因失去鬥志選擇退居二線，國賢則決定離開警隊。然而，關智軒卻依然堅持自己的信念，再次加入機動部隊，繼續肩負起保護市民的重任。他的堅持不僅是對自己的一種證明，也是對過去的一種不屈不撓的回應。

2024年新挑戰與復仇

轉眼來到2024年，智軒已成為機動部隊的中流砥柱。在一次行動中，他和新拍檔蘇國威（張頴康飾）以及一群新進組員，成功協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒販。然而，就在這次行動中，智軒意外地在人群中發現了陳祖耀的身影。「智軒在人群間竟看見祖耀的背影，及後一拳打倒對方，令在場同僚大吃一驚……」這一幕不僅讓智軒的心情複雜，也為觀眾帶來了更多的懸念和期待。

劇情持續更新，懸念迭起

《反黑英雄》全25集的劇情將持續更新，每一集都充滿了黑白兩道的交鋒和角色之間的深層次發展。觀眾可以期待更多精彩的劇情和角色的成長，以及他們如何在逆境中尋找到自己的道路。