《愛回家之開心速遞》第2300集：霸道Miss與懶港女的辦公室戰爭

挑戰與對策

在熱門電視劇《愛回家之開心速遞》的第2300集中，觀眾將見證一場特別的辦公室戰爭。劇中人物Bonnie（由林凱恩飾演）因其出色的工作表現，提前完成了多集的劇本，從而獲得了十天的休假。然而，這段本應輕鬆愉快的假期卻因她的師父尚善（由滕麗名飾演）的突然任務而變得不再平靜。「尚善雖然身在外地，但仍擔心小小（由羅毓儀飾演）會在她不在的期間偷懶。」為了確保狗仔社的運作不受影響，尚善決定讓Bonnie在這十天內擔任特派主管，監督小小的工作。

Bonnie接受了這個挑戰，但很快就發現管理小小並非易事。在她的嚴格監督下，小小仍舊設法偷懶，甚至將部分工作推卸給Bonnie，讓她感到非常困惑和無奈。為了提昇小小的工作效率，Bonnie與道德（由陳榮峻飾演）商量後，決定實施以下幾項措施：- 每日工作清單：為小小制定每日的工作時間表，細化工作任務，讓她無法輕易逃避責任。- 設定小息：只在指定的小息時間內允許飲食及去洗手間，確保小小能按時完成工作。- 懲罰制度：對工作錯失進行記錄，累積十次錯誤將減薪10%作為懲罰。

反抗與對抗

這些嚴格的措施讓小小感到壓力山大，她開始對Bonnie產生敵意，並計劃進行反抗。「當小小知道所有規管出自Bonnie父親譚道德主意，便精心策劃對譚道德校長的報復行動。」這場辦公室的小戰爭將如何發展，讓人拭目以待。