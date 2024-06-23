《反黑英雄》今晚熱血登場 陳山聰Roxanne首演情侶火花四射期待值爆燈

陳山聰與Roxanne甜蜜互動成焦點

香港警匪劇迷有福了！全新劇集《反黑英雄》將於今晚起，在翡翠台黃金時段播出，每周一至五晚上8點半。這部劇集由資深製作人王娟和鍾澍佳聯手打造，並由方浤酌（Ben）擔任監製。《反黑英雄》集結了一眾實力派演員，包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程和何沛珈等，勢必成為話題之作。

除了精彩的警匪對決，陳山聰在劇中與新晉女星何沛珈（Roxanne）的感情戲份也備受關注。這是他們首次在銀幕上飾演情侶，儘管二人年齡有所差距，但這並不影響他們在劇中的甜蜜雰圍。在劇組最新發布的劇照中，二人的CP感十足，Roxanne飾演的補習老師角色撒嬌冧樣及甜笑，極具吸引力，讓人對他們的化學反應充滿期待。「我同山聰唯一一次喺工作上有接觸嘅係《香港小姐再競選》，喺台慶決賽當晚，佢係問我問題嘅嗰一位視帝。之後我見到佢成日都會叫佢做偶像，因為佢就算經歷過好多高低起伏，但都從來冇放棄過，仲得到好好嘅成績。同山聰有對手戲我係好開心架，仲期待多過緊張添。」Roxanne分享了與陳山聰的合作經歷。

導演揭祕選角背後故事

導演鍾澍佳在選角時特別看重演員的表現力和角色契合度。他坦言選擇Roxanne不僅因為她在《新聞女王》中的出色表現，還因為她的角色層次和深度讓人驚喜。「因為佢《新聞女王》個角色層次同深度都難，都好驚喜佢可以Handle到，同埋佢喺其他劇同節目都有好好嘅表現。第二其實我想陳山聰個角色軒神、同呢個補習老師嘅戀人關係有啲距離感，個女朋友咁有學識又咁靚咁外嚮喎，嗰種不安全感好若即若離，所以就覺得將佢兩個擺埋一齊會幾得意，So Far拍出嚟效果都好好。」導演透露了對Roxanne的高度評價及選角理由。