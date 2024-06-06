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《家族榮耀之繼承者》震撼劇情：Nana墮海身亡，餘安安表情包掀熱潮

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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在香港熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》第十八集中，觀眾目睹了一幕令人震驚的場景：Nana（由梁靖琪飾演）在得知自己真實身世後，決定離開香港，卻意外墮海身亡。這一事件不僅讓丘家人震驚不已，也讓無數網民感到不可思議。Nana的離世引發了一連串的淚水和悲痛，包括她認為的父親丘守義（羅嘉良飾）、母親大媽戴綺婷（餘安安飾）、真正的生母細媽家碧（張鳳妮飾）以及其他家庭成員。其中，四位資深演員的精湛演出尤為突出，他們的淚水表演深深打動了觀眾。

餘安安的表情包成為網絡熱話

餘安安飾演的大媽戴綺婷，一個從小嬌生慣養、未曾經歷風浪的千金大小姐，在充滿機心的丘家中顯得格外「另類」。她的每一次過度反應和誇張表情，都讓她成為了觀眾和網民討論的焦點。「餘安安演得像極了蠢貨，非常極致地調動了觀眾的情緒」「好喜歡看二嫂對二叔撒嬌」「純純的千金刁蠻小姐，一把年紀了還會和羅嘉良發脾氣撒嬌」「很單純，上一秒還在發脾氣，下一秒就嘟嘴」。這些表情包在內地尤其受到歡迎，甚至掀起了一股「大媽表情包」的熱潮。

餘安安的演藝生涯和影響力

餘安安的演藝生涯始於1976年，她以《書劍恩仇錄》中的香香公主一角成名，成為當年的家喻戶曉的美人。她的表演不僅豐富了香港電視劇的歷史，也持續影響著新一代的觀眾。她的表情包和戲劇表演，讓她在演藝圈中的地位愈發顯赫。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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