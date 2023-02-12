香港馬拉松｜發哥現身跑10K被包圍 思貝重新出發嫌成績差

無線娛樂新聞台報導：疫情後復辦嘅香港馬拉松星期日凌晨起舉行，3萬多名跑者當中，一如往年有多娛樂圈中人參加，當中發哥 周潤發 亦首次參與10公里賽事、而 蔡思貝 梁諾妍 CAllstar 嘅 釗峰 同 On仔 徐榮 方紹聰 gareth t 同 張蔓姿 等都有參與唔同賽事。