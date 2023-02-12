香港馬拉松｜發哥現身跑10K被包圍 思貝重新出發嫌成績差
67歲嘅發哥出名平時成日跑山練習，今次首次參與就輕鬆完成，衝線後仲對各位跑手自拍要求來者不拒一貫親民。發哥仲話近來自己迷上跑步，不過就話唔會繼續挑戰更長距離賽事，仲話賽前有請教練指導咁話。
而事隔5年再次參與半馬嘅Sisley，就對自己成績唔算特別滿意，不過教練 吳輝揚 就大讚佢100分，又指潮濕天氣影響發揮，但係Sisley本人就話覺得可以做得更好，仲話自己非常緊張，時間不足下仲連教練都緊張埋一份呀。
而釗峰同On仔雖然一齊參加10公里組別，不過On仔就指釗峰快如閃電連車尾燈都見唔到呀。而升呢人妻加人母嘅梁諾妍就以唔錯成績完成全馬，原定夫妻檔上陣嘅 洪永城 因為工作安排冇參加，而Inez就話明年一定會拍住拖參加呀。
徐榮就同哥哥、表哥一齊參加全馬賽事，可以同家人一齊練跑比賽，就令佢覺得非常難得喇。至於首次挑戰全馬嘅仲有 方紹聰 就話花咗幾個月操練，不過兩位兄弟 郭子豪 同 何廣沛 就各有「理由」，所以就得返自己落場喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節應如何選購禮物給伴侶？
情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇及男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。
讀者留言