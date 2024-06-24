香港與上海之間愛恨情仇：玲子與阿寶故事再添新章

上海名牌頒獎典禮背後故事

當阿寶從香港返回上海的旅程中，他心中不禁期待玲子的歸來。他們之間的爭執似乎總會以玲子的回歸告終。「每次吵完，她總會回來的。」阿寶心中這樣確信，於是踏上了前往香港的航班。在飛往香港的途中，阿寶回憶起他們在東京的初次相遇，那是一段難忘的記憶。

在上海，外貿大樓的三羊牌即將被授予「上海名牌」的榮譽。然而，當金花查看參加頒獎典禮的嘉賓名單時，她驚訝地發現寶總的名字竟然不在名單上。出於好奇，她給爺叔打了一通電話詢問原因。「汪小姐不做了，寶總自然也不會參與了，因為他看中與汪小姐的合作關係。」

香港快速談判與意外重逢

在香港，阿寶迅速完成了與當地服飾公司的商談，並成功處理了一些緊急事務。在半島酒店，他意外地重逢了一位舊識。時光流轉，阿寶已學會放下過去，將那位佳人深藏心底，讓她成為激勵自己不斷前進的力量。

玲子不在時東京夜生活

與此同時，在東京，由於玲子的缺席，小分隊不得不臨時接手夜間的經營。菱紅忙得不可開交。在玲子40歲的生日那天，陶陶和葛老師苦苦等待她的出現，最終不得不掛出店鋪轉讓的牌子。然而，他們不知道的是，玲子其實已經悄悄地回到了東京。