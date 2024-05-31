《學神爸媽Get Set Go！》三位嘉賓接力解決小男生梓洸的難題

在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》中，播出於31日的節目迎來了三位特別嘉賓：袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny）。他們面臨的挑戰是在30分鐘內找出4歲小男生梓洸難以相處的原因。