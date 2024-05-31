《學神爸媽Get Set Go！》三位嘉賓接力解決小男生梓洸的難題

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在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》中，播出於31日的節目迎來了三位特別嘉賓：袁偉豪（Ben）、張寶兒（Bowie）和吳若希（Jinny）。他們面臨的挑戰是在30分鐘內找出4歲小男生梓洸難以相處的原因。

嘉賓個別表現

節目一開始，Bowie首先接受挑戰。她與梓洸相處融洽，未發現任何問題。接著，Ben上場，他與梓洸玩得非常開心，甚至脫下襪子與梓洸一起爬滑梯。Bowie看到後評論說：「唔好睇少佢，佢都係一個反叛嘅兒童。」隨後，擁有7年育兒經驗的Jinny登場，她迅速與梓洸打成一片。作為一位經驗豐富的母親，她利用「BB聲」和口才讓梓洸自行整理玩具。Bowie羨慕地說：「老手就係咁樣坐喺度，成間屋企都小朋友自己清潔，呢個應該係我哋學嘅地方。」Jinny也提到，她與梓洸年齡相近的兒子經常讓她頭痛，她說：「開始覺得自己力不從心，搏啜啲體力好似用極都唔會斷電咁。」完成挑戰後，她感慨地說：「梓洸真係乖到哩，如果我第三胎係梓洸，我一定唔介意生！」

解決梓洸的誤解

節目中揭示，梓洸之所以難以相處，是因為他經常將大人的指令極端化。例如，他會將「滑梯口有小朋友便不能瀡」理解為「滑梯下面有人就不能瀡」，將「食太多紅豆會肚痛」理解為「食紅豆就會肚痛」。為了改善梓洸的錯誤思維，三位嘉賓的最終任務是在20分鐘內教導他如何在滑梯下方有人時安全「著落」，並嘗試讓他吃下他最怕的紅豆。Ben首先嘗試說服梓洸：「你要食番少少（紅豆）喎，補充番能量。」但梓洸並未理會。最後，Jinny運用簡單的方法成功讓梓洸滑下滑梯並吃下紅豆，贏得了Ben和Bowie的讚賞。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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