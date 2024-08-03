香草燒雞食譜大公開！Annie黃婉瑩教你如何在家輕鬆做出道地泰式風味

香草醃料獨特製作過程

在最新一集的《流行都市》中，Annie黃婉瑩帶來了一道令人垂涎的香草燒雞食譜。這道菜不僅開胃，而且充滿了異國風情，絕對能讓你的味蕾獲得全新的體驗。

首先，Annie介紹了製作香草醃料的步驟。她使用了一系列泰式香料，包括香茅、南薑、指天椒、青檸和檸檬葉。這些香料不僅用於醃製雞肉，也是製作醬汁的主要成分。「把香茅、南薑、指天椒、檸檬葉切碎，青檸榨汁，然後把香料碎倒入杵臼舂爛，能舂出和攪拌機截然不同的風味。」接著加入椰糖、魚露和青檸汁完成底料的製作。

烹飪技巧與步驟詳解

將醃料分成兩份，一大一小。大份醃料用於醃製雞肉，而小份則用來煮成醬汁。「老抽塗抹在雞表面，再抹上大份醃料醃一至兩小時。」之後，將雞肉放入預熱至200度的焗爐中，每15分鐘翻面一次，總共烤30分鐘。小份醃料則加入水和額外的椰糖及魚露，小火煮至濃稠後過篩成汁料。

完成與品嚐

烤好的雞肉拆件後，淋上剛纔煮好的醬汁和餘下的醃料。「最後淋一點醬汁上去烤雞表面就完成了，大家快來試做吧！」Annie的這道香草燒雞，不僅味道豐富，而且製作過程充滿樂趣，是一道適合家庭共享的佳餚。