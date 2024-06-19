香辣鳳梨咕嚕肉食譜大公開！三姐蕭秀香親授祕訣，網友大呼：「口水直流！」
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在最新一集的《流行都市》中，「睇餸食飯」環節特別邀請了三姐蕭秀香來教大家如何製作「香辣鳳梨咕嚕肉」。三姐精選了最靚的菠蘿，並親自示範如何處理及加工這道菜，保證讓你的味蕾大開眼界。
獨特的菠蘿處理技巧
三姐在節目中展示瞭如何用傳統的V字切法去除菠蘿的「釘子」，這種方法雖然比較耗時，但能夠最大限度地保留菠蘿肉，避免浪費。此外，她還特別選用了茄子作為配菜，將其切粒後裹上蛋白和炸粉炸至軟熟，保持了與肉類相似的口感。
炸製過程的小祕訣
豬頸肉在鹽醃後也需裹上蛋白和炸粉進行油炸。三姐特別指出，將炸好的肉先放置一會兒再進行大火快炸，這樣可以確保肉質熟透的同時，外皮也能達到酥脆的效果。「香辣鳳梨咕嚕肉」的醬汁是在市售咕嚕汁的基礎上，加入了鮮榨菠蘿汁和辣椒醬，創造出獨特的甜酸辣風味，極具開胃效果。
完成菜式的裝盤之美
最後，將所有炸好的材料和醬汁快速翻炒均勻，再搭配上乾燥菠蘿片作為裝飾，不僅美觀還增添了風味。這道菜的完成形象不僅讓人食指大動，也是一道兼具視覺與味覺享受的佳餚。
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圖片來源：TVB