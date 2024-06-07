《家族榮耀之繼承者》網上熱議：馬來西亞演員葉良財驚艷登場

馬來西亞演員葉良財的驚喜復出

熱門電視劇《家族榮耀之繼承者》最新一集引發了網上一陣「起底熱」。在這一集中，角色皓兒（由佘詩曼飾演）拜訪了其母親美瑛（由龔慈恩飾演）的花店，期間與美瑛的「第二春」對象Uncle Tommy進行了一番關於生意的交談。「起底熱」的焦點，Uncle Tommy雖然只在第二十集中短暫出現，但他那濃厚的男人味立刻吸引了網民的注意，讓不少人驚呼他是「重佬味陳展鵬」，甚至有人誤以為他是林文龍。

原來，飾演Uncle Tommy的是馬來西亞知名男藝人葉良財。現年52歲的葉良財曾在1999年於香港電視臺舉辦的「香港男士競選」中獲得亞軍，之後留在香港拍攝了數部劇集，最終返回馬來西亞從商。他曾是陳法蓉的前男友。2008年，葉良財再次復出拍劇，成為馬來西亞電視界的阿哥級人物，以其健碩的身形和型男形象深受民眾喜愛，多年來他的廣告工作也是接連不斷。

葉良財的個人魅力與生活方式

翻查葉良財的個人社交網頁，可以看到他那散發著天然佬味的素顏照片，以及他對大自然和運動的熱愛。葉良財的身材確實健碩，擁有麒麟臂和明顯的腹肌線條。「真的好帥」、「52歲還保養得那麼好」、「驚喜」、「又師又有韻味」，網民對於《家族2》中不斷出現的馬來西亞演員等「新鮮」面孔感到驚喜，紛紛留言讚賞。

《家族榮耀之繼承者》持續更新

《家族榮耀之繼承者》的劇情持續吸引觀眾，全30集的劇情懶人包也在不斷更新中，為觀眾提供最新的劇情資訊。隨著劇中豪門的爭鬥不斷升級，佘詩曼、林峯、羅子溢和羅嘉良等主要演員的表現也受到了觀眾的矚目。