法言人丨容天佑打爆金錶割傷馬國明楊證樺 林夏薇無辜被打中
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無線娛樂新聞台報導：馬國明、林夏薇、丁子朗及容天佑呢日拍TVB新劇《法言人》喺法院門外與楊證樺大打出手，林夏薇喺呢場戲無辜被楊證樺打到下巴。
飾演見習師爺Tony仔嘅容天佑，起飛腳打楊證樺，點知錯腳踢中馬國明，馬國明受訪時讚容天佑係新一代動作演員，楊證樺笑指容天佑喺真實拍攝時不小心打爆咗金錶，馬國明、容天佑及楊證樺均意外被道具割傷。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台