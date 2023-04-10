法言人丨馬國明投訴張頴康搞搞震 丁子朗何依婷首體驗做中環上班族

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂及蔣祖曼等主演新劇《法言人》正式首播，呢日一眾演員出席宣傳活動造勢，林夏薇跟馬國明喺劇中飾演另類情侶，笑指成日係四人行，馬國明認激情欠奉。

馬國明稱拍法庭戲前眾人最安靜，忙於記專業對白，馬國明則投訴張頴康拍完自己戲份即擾亂其他人思緒，今次劇組為咗拍攝效果逼真喺中環租咗一個甲級寫字樓做主景，令丁子朗、何依婷及容天佑都體驗到做上班族嘅感覺。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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