馬國明林夏薇賀《法言人》收視報捷 黃嘉樂預告「Diana」出手棒打鴛鴦…
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無線娛樂新聞台報導：馬國明林夏薇賀《法言人》收視報捷 黃嘉樂預告「Diana」出手棒打鴛鴦
馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂及蔣祖曼主演嘅TVB劇《法言人》播出一星期即大獲好評，收視報捷，呢日總監製劉家豪率領一眾演員出席宣傳活動，馬國明出道以嚟拍過多套職場劇，最近被翻出當年拍《律政新人王II》嘅舊圖，勾起一眾劇迷嘅回憶，林夏薇覺得馬明個樣完全冇變！
張頴康同蔣祖曼喺劇中飾演「女尊男卑」，作為「針官」嘅蔣祖曼氣場強勁，嚇到張頴康好騰雞，不過蔣祖曼笑稱發現喺劇中親近自己嘅男士都係為咗「萬大狀」謝雪心，而黃嘉樂喺劇中最擅長談情說愛，佢與捲入艷照風波嘅趙璧渝有感情線，佢預告被「Diana」盧宛茵棒打鴛鴦。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台