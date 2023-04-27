馬國明分享湯洛雯憧憬婚禮 盡力滿足未婚妻要求
廣告
無線娛樂新聞台報導：馬國明嘅暖男形象一向大受客戶歡迎，早前獲邀接拍按摩椅廣告，馬明亦好滿意今次搵外快嘅收穫，佢都想同未婚妻湯洛雯一齊拍廣告，馬明指靚湯未太介意情侶檔拍劇，主要睇公司安排。
馬明自從公佈與湯洛雯結婚消息，一切聽從未婚妻意見，婚禮細節交由靚湯負責，馬明趕緊完成手頭工作配合婚期，透露靚湯好享受辦婚禮嘅過程，計劃喺海外舉行，馬明又指生小朋友心態隨緣，馬明亦計劃兩家人一齊慶祝母親節。
網民點睇？
Sweet ❤
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台