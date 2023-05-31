馬國明湯洛雯宣布婚訊後首次甜蜜現身 罕談結婚籌備首飾
廣告
無線娛樂新聞台報導：馬國明同湯洛雯今年初公佈訂婚，二人一直未有透露婚期，呢日一對準新人甜蜜出席一間珠寶店開幕活動，亦係馬明同靚湯宣布婚訊後首次一齊出席公開活動，獲大會送贈一對名貴龍鳳金鈪。
馬明當眾讚靚湯任何時候都好靚，令靚湯冧爆，靚湯透露仍未準備婚禮首飾，今次順便揀埋，但係靚湯同馬明唔想講婚期及婚禮地點，拒講兄弟姊妹團隊陣容，靚湯為咗影婚紗相更靚，積極減肥，呢日一身貼身露肩連身裙，可見靚湯減肥成效！
網民點睇？
, 馬名靚湯好心你食快啲結婚啦快啲生仔啦你哋唔細㗎啦
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台