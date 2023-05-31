馬國明湯洛雯宣布婚訊後首次甜蜜現身 罕談結婚籌備首飾

馬國明湯洛雯宣布婚訊後首次甜蜜現身 罕談結婚籌備首飾

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：馬國明同湯洛雯今年初公佈訂婚，二人一直未有透露婚期，呢日一對準新人甜蜜出席一間珠寶店開幕活動，亦係馬明同靚湯宣布婚訊後首次一齊出席公開活動，獲大會送贈一對名貴龍鳳金鈪。

馬明當眾讚靚湯任何時候都好靚，令靚湯冧爆，靚湯透露仍未準備婚禮首飾，今次順便揀埋，但係靚湯同馬明唔想講婚期及婚禮地點，拒講兄弟姊妹團隊陣容，靚湯為咗影婚紗相更靚，積極減肥，呢日一身貼身露肩連身裙，可見靚湯減肥成效！

網民點睇？

, 馬名靚湯好心你食快啲結婚啦快啲生仔啦你哋唔細㗎啦

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友劉德華Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 