有片！馬國明婚禮First Dance公主抱轉圈 與湯洛雯情深擁吻
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無線娛樂新聞台報導：馬國明與湯洛雯喺泰國蘇梅島舉行婚禮，獲不少圈中好友朱千雪、張嘉兒、蔣家旻、劉穎鏇及鄺潔楹等到賀，更有星級兄弟姊妹團助陣，早前馬國明透露靚湯一齊跳First Dance，佢由於工作好忙，要等完成手頭工作後先一齊練舞，更自嘲「跳舞就真係機械人」。
今日好友胡鴻鈞喺社交平台貼出馬明同靚湯跳First Dance嘅影片，二人以抒情嘅慢舞步，不時深情對望，馬明亦跳得有板有眼，跳得幾好，佢哋公主抱轉圈，跳到最後更二人幸福擁吻；胡鴻鈞更爆愛妻號馬明為愛慢慢改變：「呢一日應該係我人生見過馬生笑得最多最開懷嘅一日，平時嘅佢除咗講車嘅時候會雀躍啲之外， 基本上都係沉默同寡言，但呢段時間嘅佢唔知係咪受到靚湯嘅影響，由以前覆message只限於emoji到宜家會打字，甚至會audio。」
胡鴻鈞從馬明與靚湯嘅愛情睇得出愛情威力好大，合適嘅伴侶係會互相影響，互相令對方變得更好，佢恭喜馬生同馬太白頭到老永結同心，仲叫馬明聽馬爸爸說話好好造人！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台