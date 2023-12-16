有片！馬國明婚禮First Dance公主抱轉圈 與湯洛雯情深擁吻

無線娛樂新聞台報導：馬國明與湯洛雯喺泰國蘇梅島舉行婚禮，獲不少圈中好友朱千雪、張嘉兒、蔣家旻、劉穎鏇及鄺潔楹等到賀，更有星級兄弟姊妹團助陣，早前馬國明透露靚湯一齊跳First Dance，佢由於工作好忙，要等完成手頭工作後先一齊練舞，更自嘲「跳舞就真係機械人」。