馬明爆靚湯揀婚紗高度秘密 影婚照細節唔敢講怕被鬧
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無線娛樂新聞台報導：馬國明 呢日現身一個健康活動，仲大賣口乖話婚前要以最佳狀態去影婚紗相，更加話正同準新娘 湯洛雯 已經開始咗保養Keep Fit，準備唔同嘅護理咁話喎。之前傳完又傳都未知佢同靚湯嘅結婚佳期，呢日就算捉住佢本人，馬明都話唔敢講，驚靚湯詐型呀。
婚紗都試埋，照計應該都距離不遠，不過靚湯就連揀婚紗都非常保密，難怪呢日馬明講起都好似蟻咬咁囉囉攣喇。
過往參演劇集扮醫生經驗非常多嘅佢，亦因為演出而認識唔少醫護界朋友，馬明呢日就提到有咩事有時都會向呢班專業朋友請教，就連唔少朋友都會拜託佢幫手請教咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台