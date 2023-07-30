馬明爆靚湯揀婚紗高度秘密 影婚照細節唔敢講怕被鬧

無線娛樂新聞台報導：馬國明 呢日現身一個健康活動，仲大賣口乖話婚前要以最佳狀態去影婚紗相，更加話正同準新娘 湯洛雯 已經開始咗保養Keep Fit，準備唔同嘅護理咁話喎。之前傳完又傳都未知佢同靚湯嘅結婚佳期，呢日就算捉住佢本人，馬明都話唔敢講，驚靚湯詐型呀。