馬湯成婚｜馬國明湯洛雯蘇梅島正式成婚 新婚夫婦網上報喜收到大家祝福…
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無線娛樂新聞台報導：馬湯成婚｜馬國明湯洛雯蘇梅島正式成婚 新婚夫婦網上報喜收到大家祝福
籌備經年嘅 馬國明 同 湯洛雯 日前正式喺泰國蘇梅島結婚，今日終於同步喺社交平台Post出兩人行禮嘅甜蜜時刻，靚湯就如之前所講身穿簡約大露背婚紗，馬明就化身白馬王子，由雙方親友見證下完婚，二人更深情咀嘴，全程流露出幸福笑容。
靚湯同馬明今日回應TVB娛樂新聞台表示：「好多謝大家，大家嘅祝福都收到，我哋返香港再同大家講。」靚湯早排積極修身，見佢著婚紗大騷玉背及纖腰，努力並冇白費！
馬國明同湯洛雯早喺今年2月情人節，就曾到蘇梅島「預支蜜月」兼探路視察婚禮場地，婚宴只邀60名親友，包括唐詩詠、高海寧、黃嘉樂、林子善、陳敏之、胡鴻鈞及黎諾懿等，保守估計賓客酒店連機票花費超過50萬元。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台