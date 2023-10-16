馬國明獨家回應湯洛雯「黑面」真相！ 直認法國影婚紗照讚準馬太超靚…
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無線娛樂新聞台報導：馬國明獨家回應湯洛雯「黑面」真相！ 直認法國影婚紗照讚準馬太超靚
馬國明早前跟未婚妻湯洛雯（靚湯）蜜遊歐遊，被網民影到佢陪靚湯去名店買嘢，靚湯疑似黑面，身邊馬國一臉無奈，網民猜測係婚前嗌交，日前返港嘅馬明繼續拍攝，呢日獨家回應還原真相。
馬明稱靚湯完全冇嬲，反而嗰日靚湯好開心終於買到自己同朋友都想買嘅嘢，佢哋喺法國逗留約10日，馬明話要適應法國人嘅生活節奏好悠閒好優雅，有時候要等吓，但係香港人節奏好快，馬明笑言有時會諗點解等咁耐、仲要等幾耐。
馬明直認此行到法國影婚紗照，大讚準馬太靚湯造型超靚，靚湯一共影咗六、七套衫，馬明甜蜜表示：「嚟緊佢係頭痛要揀相。」馬明指要等準馬太睇完啲相先決定幾時發相，而準馬太靚湯大方喺社交平台分享歐遊甜蜜片段，連去偏遠小鎮都有人認到佢哋，馬明笑指TVB威力好犀利！
網民點睇？
❤❤❤
好靚好sweet❤
馬明廢到核爆..咩湯洛雯話哂事..馬明自已唐老鴨SUPER FANS.唔敢唐老鴨婚禮..完全冇主見
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台