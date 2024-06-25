《回到三國》爆笑首播 馬國明穿越時空成三國戰神 網民熱議不斷
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在深夜重播的電視劇《回到三國》中，馬國明飾演的司馬信是一位熱愛電子遊戲的年輕人，他在遊戲中選擇諸葛亮作為自己的角色，並自稱為「宇宙win神」。司馬信的生活充滿挑戰，他的父母經營一家茶餐廳，而司馬信則常因為沉迷遊戲而被父親責罵。一天，司馬信的好友火咀來到茶餐廳，兩人計劃接手一家遊戲店。此外，司馬信還參加了「強霸三國」的公開大賽，希望能贏得二十萬的獎金。
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茶餐廳風波與夢想追逐
司馬信的父母對他的行為感到失望，尤其是當他因為遊戲耽誤了外賣送達時間，引來客人投訴。司馬信的父親司馬彪對此非常生氣，並當場斥責他。司馬信的母親方玉萍則試圖以溫和的方式勸解他，但似乎收效甚微。「生性啦仔」是方玉萍經常掛在嘴邊的話，用以勸誡司馬信。
電競夢想與現實碰撞
在追求電競夢想的過程中，司馬信遇到了不少挑戰。他在比賽中表現出色，一路過關斬將，最終進入決賽。然而，事情並不順利，司馬信在決賽中遭到意外的挑戰，最終失利。此外，司馬信還不慎捲入一場由富二代週志賢引起的糾紛，這場糾紛甚至導致他被警方拘捕。
穿越時空奇遇
在一系列的挫折之後，司馬信意外穿越到了三國時代。他在那裡遇到了一名身穿古裝的人範根，並被誤認為是黃巾賊。在逃避追捕的過程中，司馬信意外發現自己身處荊州，這一發現讓他感到非常驚訝。在這個陌生的時代，司馬信將如何生存下去，並找到回到現代的方法？
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圖片來源：TVB