《回到三國》爆笑首播 馬國明穿越時空成三國戰神 網民熱議不斷

在深夜重播的電視劇《回到三國》中，馬國明飾演的司馬信是一位熱愛電子遊戲的年輕人，他在遊戲中選擇諸葛亮作為自己的角色，並自稱為「宇宙win神」。司馬信的生活充滿挑戰，他的父母經營一家茶餐廳，而司馬信則常因為沉迷遊戲而被父親責罵。一天，司馬信的好友火咀來到茶餐廳，兩人計劃接手一家遊戲店。此外，司馬信還參加了「強霸三國」的公開大賽，希望能贏得二十萬的獎金。

