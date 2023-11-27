馬國明爆婚禮要跳舞感壓力大 過大禮細節留待靚湯公佈

無線娛樂新聞台報導：準人夫馬國明呢日擔任聖誕活動主禮嘉賓，又同觀眾大玩遊戲，更獻唱《仍能情深愛上》助興，馬明喺熱播台慶劇《新聞女王》飾演梁景仁大受歡迎，佢大讚編審寫嘅職場對白夠犀利，特別鍾意阿佘嗰句「我都想睇吓邊個夠膽坐我呢個位」。