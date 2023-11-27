馬國明爆婚禮要跳舞感壓力大 過大禮細節留待靚湯公佈
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無線娛樂新聞台報導：準人夫馬國明呢日擔任聖誕活動主禮嘉賓，又同觀眾大玩遊戲，更獻唱《仍能情深愛上》助興，馬明喺熱播台慶劇《新聞女王》飾演梁景仁大受歡迎，佢大讚編審寫嘅職場對白夠犀利，特別鍾意阿佘嗰句「我都想睇吓邊個夠膽坐我呢個位」。
馬明笑指喺一個女王體系之下，梁景仁同飛爺都係屢戰屢敗嘅「太監」，馬明指梁景仁會唔會輸到最後，大家就要拭目以待，踏入12月就係馬明成家立室嘅大日子，準人夫馬明喺12月頭狂接廣告，之後佢要開始準備婚禮，至於過大禮儀式要留畀準新娘湯洛雯宣佈。
馬明透露唔會喺婚禮上唱歌，靚湯聽厭咗佢唱歌，馬明爆婚禮上要跳舞，坦言壓力大，要自己苦練一下，準備少少時間去學同練習。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台