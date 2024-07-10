馬國明素顏現身高鐵站 親民作風迷倒內地粉絲 網民驚訝坐二等座
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馬國明，一位50歲的資深演員，近期在佛山忙於新劇的拍攝。儘管工作繁忙，他仍抽空與妻子湯洛雯前往峇里島參加好友的婚禮，享受短暫的二人時光。婚禮結束後，馬國明立刻返回內地，繼續他的拍攝工作。
網友偶遇馬國明 素顏出行引關注
最近有網友在小紅書分享，偶然在高鐵廣東南站遇見馬國明。儘管當時他素顏出現，但保持的狀態出奇地好，讓人難以置信他已年過半百。該網友描述，自己花瞭將近四十分鐘才敢確認眼前的人是馬國明，並在到站時鼓起勇氣詢問：「請問一下你是明星嗎？」馬國明沒有任何架子，親切地點頭回應「你好」，展現了他的親民風格。
網民驚訝馬國明選擇經濟實惠二等座
令網友更感意外的是，馬國明竟然選擇坐擁有236元港幣票價的二等座，這也是網友一開始不敢認出他的原因之一。這篇帖子發布後，迅速引起網民的熱烈討論，大家紛紛留言讚美馬國明的親和力和節儉：「好可愛」、「馬明真的好好」、「竟然坐二等座真的很接地氣」、「佢好慳家」。
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圖片來源：TVB