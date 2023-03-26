馬天佑避談何超蓮婚訊 代吳千語澄清尚未結婚

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周汶錡、馬天佑、雷凱欣及何嘉莉等呢日現身一個藝術晚宴，馬天佑成為焦點，皆因佢兩位好友何超蓮及吳千語分別傳出好事近。

何超蓮與內地藝人竇驍嘅婚禮甚囂塵上，有指佢哋4月拉埋天窗，作為超蓮好友嘅馬天佑，稱跟佢哋3年冇見面，佢亦冇見過竇驍，而另一好友吳千語與男友施伯雄越愛越高調，馬天佑斬釘截鐵代千語澄清，指好友仍未結婚。

周汶錡集名模與索媽於一身，於2012年嫁法籍老公Julien Lepeu，婚後育有兩子，周汶錡細仔早前6歲生日，家人為佢舉行生日派對，佢笑言大仔有啲妒忌，問幾時到自己開派對；雷凱欣自從嫁畀圈外老公便淡出幕前，留喺家中做全職媽媽，目前阿仔已6歲，佢心思思考慮復出。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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