馬天佑避談何超蓮婚訊 代吳千語澄清尚未結婚
何超蓮與內地藝人竇驍嘅婚禮甚囂塵上，有指佢哋4月拉埋天窗，作為超蓮好友嘅馬天佑，稱跟佢哋3年冇見面，佢亦冇見過竇驍，而另一好友吳千語與男友施伯雄越愛越高調，馬天佑斬釘截鐵代千語澄清，指好友仍未結婚。
周汶錡集名模與索媽於一身，於2012年嫁法籍老公Julien Lepeu，婚後育有兩子，周汶錡細仔早前6歲生日，家人為佢舉行生日派對，佢笑言大仔有啲妒忌，問幾時到自己開派對；雷凱欣自從嫁畀圈外老公便淡出幕前，留喺家中做全職媽媽，目前阿仔已6歲，佢心思思考慮復出。
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