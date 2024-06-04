馬德鐘保養祕訣大公開，網民讚「不老男神」身材Fit勝年輕人

馬神分享運動保養祕訣

馬德鐘（馬神），一位在娛樂圈耕耘超過30年的資深演員，以其出色的表演在多部影視作品中留下深刻印象。2003年，他與吳鎮宇、陳慧珊合作的《衝上雲霄》讓他的人氣急升，翌年更憑藉《烽火奇遇結良緣》首次躋身《萬千星輝頒獎典禮2004》「最佳男主角」的最後五強。2018年，他在《跳躍生命線》中飾演「麥在田」一角，終於在《萬千星輝頒獎典禮2018》奪得視帝桂冠。現年55歲的馬神不僅外型高大，近年來更因其日益健碩的身材和良好的保養，被網民譽為「不老男神」。

最近，馬神在社交平臺上分享了一段運動短片，並透露了他的保養祕訣：「你們常問我怎麼保持年輕？沒有什麼是比運動更好的保養品啦！」在短片中，他展示了跑步、跳繩和打拳等一系列運動，動作流暢自如，展現出驚人的自律和活力。這段影片迅速在網上引起熱烈反響，許多網民紛紛留言稱讚：「展Sir好帥」、「滿滿的正能量！明天我也要動起來！」。

網民與合作演員的熱烈反應

馬神的健康狀態和年輕活力甚至讓人忘記了他的真實年齡。有趣的是，不少網民開玩笑說他的身材和狀態甚至讓他的26歲兒子馬在驤相形見絀：「你這麼練下去讓你兒子怎麼辦？他現在像你弟，再過幾年不會他變哥了吧？」、「現在他兒子像哥」。此外，早前與他合作新劇《非常檢控觀》的陳煒（煒哥）也在網上留言稱讚馬神：「Fit到漏油！」，顯示出業內同行對他的讚賞和支持。