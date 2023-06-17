馬時亨相隔12年再請志偉作客節目 爆與陶大宇私下好老友
廣告
無線娛樂新聞台報導：馬時亨最新訪談式節目訪談式節目《馬時亨香港情》本周六播出最後一集，主持人馬時亨請來表弟曾志偉及「師奶殺手」陶大宇做嘉賓。
馬時亨相隔12年再請志偉作客節目，而馬時亨同陶大宇私下幾老友，志偉同表哥馬時亨由細玩到大，以前成日去打波，二人多年來感情不變，呢集講到港人最喜歡嘅打邊爐，佢哋試唔同口味嘅火鍋，大飽口福！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台