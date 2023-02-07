湯寶如重回劇組壓力大 馬浚偉要求嚴謹開工即叫停
馬仔惟有喺絕望中堅持：「book咗嘅地方又唔拍得，好多去學校、商場同公眾地方，今次呢個製作特別小心，疫情嚴峻便要立即停工，一停就停5日，我中間都唔知經歷咗幾多次。」馬仔回想今個月煞科拍完，可能係最佳時間；馬仔注重傳承，今次起用好多剛畢業嘅新人做主角，幕後請咗唔少大學生實習，呢次搵胡渭康做萬人迷老師、施匡翹升級做助教，馬仔讚施匡翹喺拍攝過程不斷進步，而胡渭康跟年輕人合作分享拍攝經驗。
講到由張婉婷執導、歷時十年製作嘅紀錄片《給十九歲的我》最近出現公演爭議，片中學生發聲表示唔同意公映，最終《給十九歲的我》急下架，馬仔好認同呢個處理方法，任何一個演員感到情緒受到影響，應該要關注佢哋感受，始終佢哋唔係演員，馬仔續道：「而且呢個唔係商業電影，本來係為母校拍，就暫停先，先溝通好，始終講緊10年佢哋成長，就算當初應承咗，但係大咗覺得唔舒服，要顧及佢哋感受。」
湯寶如十幾年冇拍劇，起初難以適應，加上馬仔要求嚴格，湯寶如感到壓力大增：「第一場跟馬仔拍，佢已經話『湯記你未ready，不如你返去唞吓，睇熟劇本先』，我心諗我係咪有問題，佢話『你未ready』，唱歌同拍戲兩回事，第一日畀人掟返屋企。」湯寶如每日開工都膽戰心驚，睇吓監製反應，幸好現場有好多前輩睇住自己。
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