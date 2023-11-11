馬浚偉為呈現音樂會效果 將座位大幅減少被指敗家
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無線娛樂新聞台報導：馬浚偉呢日為佢籌辦嘅藝術音樂會進行總綵排，之前就已經預告過音樂會係結合音樂、戲劇元素同埋有治療作用嘅氣味，從而營造一個沉浸式嘅感覺，而家先同大家率先感受下呢個音樂會嘅效果先啦！
馬仔表示今次音樂會嘅歌單上，一首自己嘅歌都冇，佢又指藝術嘅呈現方式有好多種，自己就想將呢個音樂會以一個新嘅呈現方法帶畀大家。為咗同觀眾有更近距離嘅接觸，馬仔喺坐位上縮減咗好多，淨係減淨大堂嘅座位，而為打造心目中嘅舞台，馬仔更花費咗自己部份積蓄嚟促成呢件事，雖然座位已經cut到得返近500個，但係馬仔話自己仲想減少，指心目中最理想係每場只招待100名觀眾，難怪馬仔畀人話佢係敗家仔啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台