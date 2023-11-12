馬浚偉個人演唱會正式開鑼 藝術融入演出獨唱廿多首經典作
廣告
無線娛樂新聞台報導：馬浚偉 籌備多時結合藝術形式舉辦嘅演唱會，一連6場演出呢晚正式開鑼，唔少圈中好友好似 劉德華 周慧敏 蓋鳴暉 都都送上花籃祝賀，而 向海嵐 梁思浩 梅小青 同 李思蓓 更加親身到場欣賞。馬仔一開場就連唱多首經典歌曲，為表演拉開序幕。
馬仔完場之後接受傳媒訪問，仲話多謝偶像周慧敏、仲有華仔送上花籃支持呀。呢次演出以四季為主題，以唔同視覺效果令觀眾猶如身歷唔同季節，不過馬仔就指綵排時抬頭食足唔少泡泡，到正式演出學乖就避開喇。
佢又指今次演出會投入喺戲劇世界當中，所以會同觀眾甚少互動，呢日馬仔就話希望入場觀眾明白同理解喇。雖然疫情過去，不過唔少歌手都習慣開騷前閉關減少非必要接觸，不過馬仔就反其道而行，開騷前成個月已經連口罩都唔戴，不過就好彩完全冇事呀。
網民點睇？
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤👍🏼👍🏼🥳🥳🥳🥳
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台