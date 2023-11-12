馬浚偉個人演唱會正式開鑼 藝術融入演出獨唱廿多首經典作

無線娛樂新聞台報導：馬浚偉 籌備多時結合藝術形式舉辦嘅演唱會，一連6場演出呢晚正式開鑼，唔少圈中好友好似 劉德華 周慧敏 蓋鳴暉 都都送上花籃祝賀，而 向海嵐 梁思浩 梅小青 同 李思蓓 更加親身到場欣賞。馬仔一開場就連唱多首經典歌曲，為表演拉開序幕。