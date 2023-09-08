馬浚偉為開騷舉行記招即席提字 認選歌單煩惱親自參與劇本創作
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無線娛樂新聞台報導：馬浚偉將喺11月舉辦視聽藝術作品演唱會，呢日馬仔現身記招宣傳，特別邀請名師即席揮毫畫水墨畫，馬仔亦有提字顯書法功架，充分表現佢嘅藝術氣息。
馬仔多次強調為咗配合主題，並唔會唱自己嘅歌，雖然歌迷有啲失望，但係馬仔坦言自己唔係唯一嘅主角，是次開騷將呈現不同藝術家嘅作品，馬仔只係將所有作品結合變成大家嘅作品，去演繹整個故事，再用歌曲串聯，馬仔希望大家進場係有一個忘懷忘憂嘅效果。
距離開騷仲有兩個月時間，馬仔覺得最難係選歌單，令佢感到煩惱，不過馬仔多次同團隊溝通後，整體感覺確係越換歌、效果越好，今次馬仔更親自參與寫劇本創作。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台