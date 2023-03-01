上海直擊馬興文藝術展揭幕 馮皓揚盼有機會參與TVB製作

無線娛樂新聞台報導：藝術家 馬興文 嘅世界巡迴藝術展喺上海揭幕，會場展出Simon創作嘅大型展品同唔少畫作，佢仲邀請咗大班小朋友到場一齊參與即場創作，佢仲設立咗一個慈善基金協助唔同小朋友同社會共融，希望不論病童、基層抑或曾經行差踏錯嘅年輕人，都可以透過藝術建構未來嘅社會。