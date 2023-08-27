馮允謙出道11年衣錦還鄉 回加國出騷一落機即放肆狂食
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無線娛樂新聞台報導：馮允謙出道11年，日前終於圓夢返回成長地出騷，擔任多倫多同溫哥華兩地歌唱創作比賽嘅特別表演嘉賓，走上觀眾席同大家近距離互動。
今次衣錦還鄉演出，馮允謙心情既興奮又緊張，坦言等咗呢個機會好耐，一直好想返加拿大表演，輪到佢出場聽到在場觀眾嘅叫聲，令佢有好大嘅鼓勵，今次難得返回加拿大，馮允謙一落機已放肆狂食，又玩電動滑板，佢好想返加拿大舉行巡唱，最近佢再有新作推出，以另一半一齊生活為歌曲靈感。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台